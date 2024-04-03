Президент Фінляндії про удари по НПЗ у Росії: Впливає на ціни на нафту? Війна — це збитки
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна — це супутні збитки, якщо говорити про те, що удари дронів по нафтопереробних заводах у Росії впливають на ціни на нафту. Про це він повідомив на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським у Києві.
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За його словами, у Росії злочинна влада, яка розуміє лише силові методи.
"Питання в тому, чи це впливає на ціни на нафту, чи ми маємо з цим якісь труднощі. Війна – це супутні збитки", – сказав Стубб.
Він зазначив, що ті, хто атакує НПЗ на території Росії, роблять це вміло та не загрожують цивільному населенню.
"Війна жорстока та важка, але Росія розуміє лише силу", – заявив політик.
- 12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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