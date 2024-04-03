Президент Фінляндії про удари по НПЗ у Росії: Впливає на ціни на нафту? Війна — це збитки

Стубб заявив, що ті, хто атакує НПЗ у Росії, роблять це вміло і не несуть загрози цивільному населенню

Александр Стубб (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна — це супутні збитки, якщо говорити про те, що удари дронів по нафтопереробних заводах у Росії впливають на ціни на нафту. Про це він повідомив на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

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За його словами, у Росії злочинна влада, яка розуміє лише силові методи.

"Питання в тому, чи це впливає на ціни на нафту, чи ми маємо з цим якісь труднощі. Війна – це супутні збитки", – сказав Стубб.

Він зазначив, що ті, хто атакує НПЗ на території Росії, роблять це вміло та не загрожують цивільному населенню.

"Війна жорстока та важка, але Росія розуміє лише силу", – заявив політик.

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