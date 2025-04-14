Президент Словакии заявил, что "коалиция желающих" не имеет эффекта

Петер Пеллегрини (Фото: Jarek Praszkiewicz/EPA)

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что у "коалиции желающих" нет никакого эффекта, а решение необходимо принимать на уровне Европейского Союза и НАТО. Такое мнение он высказал на брифинге в Братиславе, цитирует медиа Dennik N.

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По словам Пеллегрини, "коалиция желающих" не имеет никакого эффекта. Он добавил, что действовать нужно на уровне ЕС и НАТО, а остальные он назвал "псевдогруппами".

Медиа отметило, что Словакию не приглашают на переговоры крупнейших союзников Украины.

"Вернемся назад и будем действовать на уровне ЕС и НАТО. Это, несомненно, будет более постоянным, чем создание псевдогрупп стран, которые меняются изо дня в день и без нужды нарушают единство в Альянсе или Евросоюзе", — отметил Пеллегрини.

По некоторым ключевым вопросам ЕС и НАТО принимают решение единогласно. Например, Венгрия, чья позиция по поводу событий в Украине существенно отличается от позиции большинства других стран-членов, может заблокировать или отсрочить некоторые фундаментальные шаги, отметили журналисты.