Президент Словакии заявил, что "коалиция желающих" не имеет эффекта
Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что у "коалиции желающих" нет никакого эффекта, а решение необходимо принимать на уровне Европейского Союза и НАТО. Такое мнение он высказал на брифинге в Братиславе, цитирует медиа Dennik N.
По словам Пеллегрини, "коалиция желающих" не имеет никакого эффекта. Он добавил, что действовать нужно на уровне ЕС и НАТО, а остальные он назвал "псевдогруппами".
Медиа отметило, что Словакию не приглашают на переговоры крупнейших союзников Украины.
"Вернемся назад и будем действовать на уровне ЕС и НАТО. Это, несомненно, будет более постоянным, чем создание псевдогрупп стран, которые меняются изо дня в день и без нужды нарушают единство в Альянсе или Евросоюзе", — отметил Пеллегрини.
По некоторым ключевым вопросам ЕС и НАТО принимают решение единогласно. Например, Венгрия, чья позиция по поводу событий в Украине существенно отличается от позиции большинства других стран-членов, может заблокировать или отсрочить некоторые фундаментальные шаги, отметили журналисты.
- 27 марта 2025 года состоялась встреча лидеров стран "коалиции желающих". Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и море.
- 4 апреля в Киеве Украина, Франция и Великобритания обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы в случае прекращения боевых действий быстро реализовать намерения "коалиции желающих".
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