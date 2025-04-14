Президент Словаччини заявив, що "коаліція охочих" не має ефекту
Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що "коаліція охочих" не має жодного ефекту, а рішення необхідно ухвалювати на рівні Європейського Союзу та НАТО. Таку думку він висловив на брифінгу в Братиславі, цитує медіа Dennik N.
За словами Пеллегріні, "коаліція охочих" не має жодного ефекту. Він додав, що діяти потрібно на рівні ЄС і НАТО, а решту він назвав "псевдогрупами".
Медіа зазначило, що Словаччину не запрошують на переговори найбільших союзників України.
"Повернімося назад і діятимемо на рівні ЄС і НАТО. Це, безсумнівно, буде більш постійним, ніж створення псевдогруп країн, які змінюються день у день і без потреби порушують єдність в Альянсі або Євросоюзі", – зазначив Пеллегріні.
З деяких ключових питань ЄС і НАТО ухвалюють рішення одноголосно. Наприклад, Угорщина, чия позиція щодо подій в Україні суттєво відрізняється від позиції більшості інших країн-членів, може заблокувати або відтермінувати деякі фундаментальні кроки, зазначили журналісти.
- 27 березня 2025 року відбулася зустріч лідерів країн "коаліції охочих". Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.
- 4 квітня у Києві Україна, Франція та Британія обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб у разі припинення бойових дій швидко реалізувати наміри "коаліції охочих".
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