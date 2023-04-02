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Байден: Пора запретить свободную продажу штурмового оружия

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 17:54
Байден: Пора запретить свободную продажу штурмового оружия - Фото
Стрелок из Нэшвилла Одри Хейл (Фото - скриншот из видео)

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена запретить продажу гражданам штурмового оружия. Об этом он написал в Twitter.

Байден написал, что он намерен обуздать теневой оборот оружия и привлечь к ответственности тех, кто нелегально продает оружие.

"Я принял меры, чтобы обуздать нелегальный оборот оружия и привлечь к ответственности тех, кто им торгует. Я подписал первый крупный закон о безопасности оружия за три десятилетия, который помешает оружию попасть в опасные руки", – напомнил президент США.

"Пришло время продолжить этот прогресс. Пора запретить штурмовое оружие", – подчеркнул он.

Фото – Twitter President Biden

Отдельные модели штурмовых винтовок, например, AR-15, могут быть легально приобретены в США, так как не попадают по параметрам в категорию не подлежащих продаже для частного владения. 

30 марта Байден подписал указ об активизации работы своей администрации по выработке мер для снижения насилия с применением личного огнестрельного оружия.

  • 27 марта 2023 года в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия трех детей и троих взрослых и затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией. 
  • Департамент полиции Нэшвилла обнародовал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых Одри Хейл входит в школу со штурмовой винтовкой, похожей на AR-15, перед тем, как начать стрелять по людям.

Читайте также: Вооружен и очень легален. Условия владения боевым оружием в США

Сергій Бережний
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