Президент Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО: указ

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 18 октября, президент Владимир Зеленский подписал указ №764/2019, утверждающий структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте главы государства.

Утверждена следующая структура аппарата СНБО:

- секретарь СНБО;

- первые заместители СНБО;

- заместители СНБО;

- руководитель аппарата СНБО;

- первый заместитель руководителя аппарата СНБО;

- заместители руководителя аппарата СНБО;

- служба секретаря СНБО;

- служба по вопросам внешней безопасности;

- служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;

- служба по вопросам государственной и общественной безопасности;

- служба по вопросам военной безопасности;

- служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;

- служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;

- служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;

- служба по вопросам экономической безопасности;

- служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;

- служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;

- служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;

- служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;

- служба Главного ситуационного центра;

- служба организационного обеспечения;

- служба по вопросам стратегического планирования и анализа;

- служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;

- служба по правовым вопросам;

- финансовая служба;

- служба управления персоналом;

- служба режимно-секретной работы;

- служба координационной и административной работы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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