Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО: указ

Президент Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО: указ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
18.10.2019, 22:28

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Сегодня, 18 октября, президент Владимир Зеленский подписал указ №764/2019, утверждающий структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте главы государства.

Утверждена следующая структура аппарата СНБО:

- секретарь СНБО;

- первые заместители СНБО;

- заместители СНБО;

- руководитель аппарата СНБО;

- первый заместитель руководителя аппарата СНБО;

- заместители руководителя аппарата СНБО;

- служба секретаря СНБО;

- служба по вопросам внешней безопасности;

- служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;

- служба по вопросам государственной и общественной безопасности;

- служба по вопросам военной безопасности;

- служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;

- служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;

- служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;

- служба по вопросам экономической безопасности;

- служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;

- служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;

- служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;

- служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;

- служба Главного ситуационного центра;

- служба организационного обеспечения;

- служба по вопросам стратегического планирования и анализа;

- служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;

- служба по правовым вопросам;

- финансовая служба;

- служба управления персоналом;

- служба режимно-секретной работы;

- служба координационной и административной работы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также: Данилюк назвал еще одну причину своей отставки

Напишите нам
снбо Владимир Зеленский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 