Президент Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО: указ

Сегодня, 18 октября, президент Владимир Зеленский подписал указ №764/2019, утверждающий структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте главы государства.
Утверждена следующая структура аппарата СНБО:
- секретарь СНБО;
- первые заместители СНБО;
- заместители СНБО;
- руководитель аппарата СНБО;
- первый заместитель руководителя аппарата СНБО;
- заместители руководителя аппарата СНБО;
- служба секретаря СНБО;
- служба по вопросам внешней безопасности;
- служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
- служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
- служба по вопросам военной безопасности;
- служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
- служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
- служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
- служба по вопросам экономической безопасности;
- служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
- служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
- служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
- служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
- служба Главного ситуационного центра;
- служба организационного обеспечения;
- служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
- служба по правовым вопросам;
- финансовая служба;
- служба управления персоналом;
- служба режимно-секретной работы;
- служба координационной и административной работы.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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