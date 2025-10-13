Президента Мадагаскара вывезли из страны военным самолетом на фоне протестов и мятежей
Андри Радзуэлина (Иллюстративное фото: EPA)

Президента Мадагаскара Андри Радзуэлину эвакуировали из страны французским военным самолетом на фоне массовых протестов и мятежа в армии. Об этом сообщает радиостанция RFI.

Отмечается, что эвакуацию осуществили после договоренности между президентом Мадагаскара и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

В то же время в Париже подчеркнули, что Франция не участвует в урегулировании внутриполитического кризиса в Мадагаскаре.

12 октября администрация мадагаскарского президента заявила о попытке государственного переворота, к которой якобы причастны военные из элитного подразделенияCapsat – того самого, который в 2009 году поддержал приход Радзуэлины к власти.

Протесты на Мадагаскаре начались из-за масштабных перебоев с водоснабжением и электроэнергией, но быстро переросли в общенациональное движение с требованием отставки президента Андри Радзуэлины.

Силы безопасности применяли силу для разгона демонстрантов, однако часть военных перешла на сторону протестующих и захватила контроль над жандармерией.

протестэвакуациямадагаскар