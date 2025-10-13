Президента Мадагаскара вывезли из страны военным самолетом на фоне протестов и мятежей
Президента Мадагаскара Андри Радзуэлину эвакуировали из страны французским военным самолетом на фоне массовых протестов и мятежа в армии. Об этом сообщает радиостанция RFI.
Отмечается, что эвакуацию осуществили после договоренности между президентом Мадагаскара и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
В то же время в Париже подчеркнули, что Франция не участвует в урегулировании внутриполитического кризиса в Мадагаскаре.
12 октября администрация мадагаскарского президента заявила о попытке государственного переворота, к которой якобы причастны военные из элитного подразделенияCapsat – того самого, который в 2009 году поддержал приход Радзуэлины к власти.
Протесты на Мадагаскаре начались из-за масштабных перебоев с водоснабжением и электроэнергией, но быстро переросли в общенациональное движение с требованием отставки президента Андри Радзуэлины.
Силы безопасности применяли силу для разгона демонстрантов, однако часть военных перешла на сторону протестующих и захватила контроль над жандармерией.
♦️🤩 En ce moment même sur la Place du 13 Mai :— 🇲🇬✊🏾GENzPROTEST✊🏾🇲🇬 (@mamymecanic) October 13, 2025
La place est déjà complètement envahie par la foule
🇲🇬✊🏾 #FreeMadagascar ✊🏾🇲🇬
🇲🇬✊🏾 #MialaRajoelina ✊🏾🇲🇬
🇲🇬✊🏾 #Madagascar ✊🏾🇲🇬
🇲🇬✊🏾#GenZProtest ✊🏾🇲🇬 pic.twitter.com/6Di7WhKpID
Madagascar kumeshika mbaya. After their president (Kasongo replica Andry Rajoelina) gave a shoot to k!ll order to the army, soldiers have instead joined the Gen Zs in protests.
— PropesaTV (@PropesaTV) October 12, 2025
Kasongo aliponea chupuchupu. But he hasn't learn yet. He thinks Kenyans have forgotten. pic.twitter.com/99vqZwoGhe
💥 MADAGASCAR | 🇲🇬 CONFIRMADO – Un avión militar francés logra exiliar al presidente del país. Rajoelina escapa del país.
Este avión militar francés es el que lo ha ayudado a escapar. Ha huido pero aún no se sabe dónde.
— Néstor Siurana (@NestorSiurana) October 13, 2025
Lo que sí que sabemos es que ha habido un acuerdo con.. pic.twitter.com/6ipo8E3zQJ
