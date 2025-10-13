Президента Мадагаскару вивезли з країни військовим літаком на тлі протестів та заколотів

Президента Мадагаскару евакуювали 13 жовтня після домовленості з Емманюелем Макроном

Андрі Радзуеліна (Ілюстративне фото: EPA)

Президента Мадагаскару Андрі Радзуеліну евакуювали з країни французьким військовим літаком на тлі масових протестів та заколоту у війську. Про це повідомляє радіостанція RFI.

Зазначається, що евакуацію здійснили після домовленості між президентом Мадагаскару та лідером Франції Емманюелем Макроном.

Водночас у Парижі підкреслили, що Франція не бере участі у врегулюванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі.

12 жовтня адміністрація мадагаскарського президента заявила про спробу державного перевороту, до якої нібито причетні військові з елітного підрозділуCapsat – того самого, який у 2009 році підтримав прихід Радзуеліни до влади.

Протести на Мадагаскарі почалися через масштабні перебої з водопостачанням та електроенергією, але швидко переросли в загальнонаціональний рух із вимогою відставки президента Андрі Радзуеліни.

Сили безпеки застосовували силу для розгону демонстрантів, однак частина військових перейшла на бік протестувальників і захопила контроль над жандармерією.

♦️🤩 En ce moment même sur la Place du 13 Mai :



La place est déjà complètement envahie par la foule



🇲🇬✊🏾 #FreeMadagascar ✊🏾🇲🇬

🇲🇬✊🏾 #MialaRajoelina ✊🏾🇲🇬

🇲🇬✊🏾 #Madagascar ✊🏾🇲🇬

🇲🇬✊🏾#GenZProtest ✊🏾🇲🇬 pic.twitter.com/6Di7WhKpID — 🇲🇬✊🏾GENzPROTEST✊🏾🇲🇬 (@mamymecanic) October 13, 2025

Madagascar kumeshika mbaya. After their president (Kasongo replica Andry Rajoelina) gave a shoot to k!ll order to the army, soldiers have instead joined the Gen Zs in protests.



Kasongo aliponea chupuchupu. But he hasn't learn yet. He thinks Kenyans have forgotten. pic.twitter.com/99vqZwoGhe — PropesaTV (@PropesaTV) October 12, 2025

💥 MADAGASCAR | 🇲🇬 CONFIRMADO – Un avión militar francés logra exiliar al presidente del país. Rajoelina escapa del país.



Este avión militar francés es el que lo ha ayudado a escapar. Ha huido pero aún no se sabe dónde.



Lo que sí que sabemos es que ha habido un acuerdo con… pic.twitter.com/6ipo8E3zQJ — Néstor Siurana (@NestorSiurana) October 13, 2025