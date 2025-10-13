Президента Мадагаскару вивезли з країни військовим літаком на тлі протестів та заколотів
Андрі Радзуеліна (Ілюстративне фото: EPA)

Президента Мадагаскару Андрі Радзуеліну евакуювали з країни французьким військовим літаком на тлі масових протестів та заколоту у війську. Про це повідомляє радіостанція RFI.

Зазначається, що евакуацію здійснили після домовленості між президентом Мадагаскару та лідером Франції Емманюелем Макроном.

Водночас у Парижі підкреслили, що Франція не бере участі у врегулюванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі.

12 жовтня адміністрація мадагаскарського президента заявила про спробу державного перевороту, до якої нібито причетні військові з елітного підрозділуCapsat – того самого, який у 2009 році підтримав прихід Радзуеліни до влади.

Протести на Мадагаскарі почалися через масштабні перебої з водопостачанням та електроенергією, але швидко переросли в загальнонаціональний рух із вимогою відставки президента Андрі Радзуеліни.

Сили безпеки застосовували силу для розгону демонстрантів, однак частина військових перейшла на бік протестувальників і захопила контроль над жандармерією.

