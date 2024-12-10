Президенту Бразилии провели трепанацию черепа после полученной дома травмы

В октябре Луис Инасиу Лула да Силва упал дома и ударился головой, врачи посоветовали ему воздержаться от дальних поездок

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: ЕРА/Andre Borges)

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве 10 декабря провели трепанацию черепа для удаления гематомы. Операция прошла без осложнений и он находится под наблюдением врачей, говорится в сообщении на сайте больницы Сирио-Либанес.

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Как сообщается, Лула да Силва попал в больницу вечером 9 декабря из-за головной боли. МРТ показало внутричерепное кровотечение, ставшее следствием несчастного случая 19 октября. После этого он был переведен в больницу в Сан-Паулу, где ему была сделана трепанация черепа для дренирования гематомы.

"Операция прошла без осложнений. Сейчас президент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии", – говорится в заявлении.

Ранее Лула да Силва получил травму головы дома, врачи посоветовали ему воздержаться от дальних поездок. В частности, из-за этого он не поехал на саммит БРИКС в Казань в октябре этого года.