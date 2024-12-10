Президенту Бразилії провели трепанацію черепа після отриманої вдома травми
Президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві 10 грудня провели трепанацію черепа для видалення гематоми. Операція пройшла без ускладнень і він перебуває під наглядом лікарів, йдеться у повідомленні на сайті лікарні Сіріо-Лібанес.
Як повідомляється, Лула да Сілва потрапив до лікарні увечері 9 грудня через головний біль. МРТ показало внутрішньочерепну кровотечу, що стала наслідком нещасного випадку 19 жовтня. Після цього він був переведений до лікарні в Сан-Паулу, де йому зробили трепанацію черепа для дренування гематоми.
"Операція пройшла без ускладнень. Наразі президент почувається добре і знаходиться під наглядом у відділенні інтенсивної терапії", – зазначено в заяві.
Раніше Лула да Сілва отримав травму голови вдома, лікарі порадили йому утриматися від далеких поїздок. Зокрема через це він не поїхав на саміт БРІКС до Казані у жовтні цього року.
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