При каких условиях закончится война: прогноз от аналитика Atlantic Council

Трамп хочет, чтобы страны Европы заплатили за недопущение новой войны, если ему удастся заморозить боевые действия, считает американский аналитик

Аналитик Питер Дикинсон назвал возможные условия соглашения между Трампом и Путиным (Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV)

России позволят сохранить оккупированные территории без фактического их признания, а Украине заблокируют перспективу вступления в НАТО, пока Дональд Трамп будет президентом США. Такие возможные условия прекращения огня назвал в комментарии к статье LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

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Он прогнозирует, что так называемые гарантии безопасности для Украины будут выполняться на средства европейских стран. Мол, они могут защищать Украину, если хотят. Но они должны делать это без гарантий пятой статьи НАТО – если Россия атакует французских, немецких или британских миротворцев в Украине, это не спровоцирует войну Москвы с США как членом НАТО.

Это будет просто провал миссии французов, немцев или британцев, говорит аналитик.

"Следующим большим шагом будет ответ Европы. Сейчас она должна показать, что не соглашается на это, не согласна быть исключена из процесса переговоров, и что она увеличит поддержку Украины", – отмечает Дикинсон.