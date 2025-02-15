При каких условиях закончится война: прогноз от аналитика Atlantic Council
России позволят сохранить оккупированные территории без фактического их признания, а Украине заблокируют перспективу вступления в НАТО, пока Дональд Трамп будет президентом США. Такие возможные условия прекращения огня назвал в комментарии к статье LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.
Он прогнозирует, что так называемые гарантии безопасности для Украины будут выполняться на средства европейских стран. Мол, они могут защищать Украину, если хотят. Но они должны делать это без гарантий пятой статьи НАТО – если Россия атакует французских, немецких или британских миротворцев в Украине, это не спровоцирует войну Москвы с США как членом НАТО.
Это будет просто провал миссии французов, немцев или британцев, говорит аналитик.
"Следующим большим шагом будет ответ Европы. Сейчас она должна показать, что не соглашается на это, не согласна быть исключена из процесса переговоров, и что она увеличит поддержку Украины", – отмечает Дикинсон.
- Кит Келлог считает, что Украина вряд ли сможет вернуться к границам 2014 года. Поэтому если в будущем мирном соглашении будет упомянуто о территориальных потерях Украины, это не будет означать, что эти потери будут официально признаны.
- Трамп заявил, что на полях Мюнхенской конференции безопасности 14-16 февраля могут состояться встречи представителей Украины и России. Но Украина это отрицает.