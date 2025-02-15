За яких умов закінчиться війна: прогноз від аналітика Atlantic Council
Росії дозволять зберегти окуповані території без фактичного їхнього визнання, а Україні заблокують перспективу вступу в НАТО, доки Дональд Трамп буде президентом США. Такі ймовірні умови припинення вогню назвав у коментарі до статті LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.
Він прогнозує, що так звані гарантії безпеки для України будуть виконуватися коштом європейських країн. Мовляв, вони можуть захищати Україну, якщо хочуть. Але мають робити це без гарантій п’ятої статті НАТО – якщо Росія атакує французьких, німецьких чи британських миротворців в Україні, це не спровокує війну Москви зі США як членом НАТО.
Це буде просто провал місії французів, німців чи британців, каже аналітик.
"Наступним великим кроком буде відповідь Європи. Зараз вона має показати, що не погоджується на це, не згодна бути виключеною з процесу перемовин, і що вона збільшить підтримку України", – наголошує Дікінсон.
- Кіт Келлог вважає, що Україна навряд чи зможе повернутися до кордонів 2014 року. Тому, якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не буде означати, що ці втрати будуть офіційно визнані.
- Трамп заявив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого можуть відбутися зустрічі представників України та Росії. Але Україна це заперечує.