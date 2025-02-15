За яких умов закінчиться війна: прогноз від аналітика Atlantic Council

Трамп хоче, щоб країни Європи заплатили за недопущення нової війни, якщо йому вдасться заморозити бойові дії, вважає американський аналітик

Аналітик Пітер Дікінсон назвав можливі умови угоди між Трампом і Путіним (Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV)

Росії дозволять зберегти окуповані території без фактичного їхнього визнання, а Україні заблокують перспективу вступу в НАТО, доки Дональд Трамп буде президентом США. Такі ймовірні умови припинення вогню назвав у коментарі до статті LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Він прогнозує, що так звані гарантії безпеки для України будуть виконуватися коштом європейських країн. Мовляв, вони можуть захищати Україну, якщо хочуть. Але мають робити це без гарантій п’ятої статті НАТО – якщо Росія атакує французьких, німецьких чи британських миротворців в Україні, це не спровокує війну Москви зі США як членом НАТО.

Це буде просто провал місії французів, німців чи британців, каже аналітик.

"Наступним великим кроком буде відповідь Європи. Зараз вона має показати, що не погоджується на це, не згодна бути виключеною з процесу перемовин, і що вона збільшить підтримку України", – наголошує Дікінсон.