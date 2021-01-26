"Приглашаю в гости. Обнимаю". В Раде сняли переписку Тимошенко и Ермака – фото

Глава фракции Батьквищина Юлия Тимошенко якобы приглашала в гости главу Офиса президента Андрея Ермака и говорила ему, что "подготовила материалы". Ее переписку в Верховной Раде с контактом, подписанным "Андрей Борисович Ермак", сфотографировал корреспондент Букв.

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До сегодняшнего дня Тимошенко писала собеседнику: "Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор. Приглашаю Вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю".

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Сегодня утром абонент Ермак поинтересовался, удалось ли Тимошенко поговорить вчера с неким Сергеем. О ком идет речь – непонятно.

Затем Ермак звонил Тимошенко, однако, судя по кадрам, она сбросила. После пропущенного вызова лидер Батькивщины начала писать, что переговорила со Стефанчуком (видимо, речь о первом вице-спикере Рады), объяснила ситуацию и готова рассказать.

Пресс-секретарь Ермака на просьбу LIGA.net прокомментировать подлинность разговора сказала: "Что тут комментировать".

Сейчас Батькивщина номинально находится в парламентской оппозиции, а коалицию составляет единолично монобольшинство Слуги народа.

В 2019-м президент Зеленский писал, что Тимошенко якобы приносила своих кандидатов на "сладкие" места в обмен на голоса в парламенте по законопроектам СН. Однако ее лишили "сладенького", заверял тогда президент.

В ноябре 2020-го после согласования проекта госбюджета на 2021 год экс-облдепутат Батькивщины Андрей Власенко был назначен главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

15 декабря 2020-го Батькивщина поддержала бюджет во втором чтении. Слуга народа не смогла принять бюджет собственными силами, как было в 2020-м.

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Марк Сировой

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