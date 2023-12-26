Пригодность к службе решает военно-врачебная комиссия, а не инвалидность – Залужный

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в настоящее время апеллирование к группе инвалидности – неактуально, потому что пригодность к военной службе решает военно-врачебная комиссия. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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По словам главнокомандующего ВСУ, в законопроекте надо оставить два понятия: годен к военной службе и непригоден, а понятие "ограниченно пригоден" – исключить.

"Я считаю, что сейчас апеллирование к группе инвалидности – не является актуальным потому, что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет пригоден ли человек к военной службе или нет", – подчеркнул он.

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Он подчеркнул, что военное руководство хочет, чтобы украинскую армию "пополняли люди, которые по своим показателям могут воевать".

"Мы с уважением относимся к людям, которые находятся в гражданской среде, и мы хотим, чтобы войско пополняли люди, которые по своим показателям могут воевать. Но это будет решать военно-врачебная комиссия, которая на сегодня имеет такие полномочия", – сказал Залужный.