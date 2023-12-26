Придатність до служби вирішує військово-лікарська комісія, а не інвалідність – Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наразі апелювання до групи інвалідності – неактуальне, бо придатність до військової служби вирішує військово-лікарська комісія. Про це він сказав у ефірі телемарафону.
За словами головнокомандувача ЗСУ, у законопроєкті треба залишити два поняття: придатний до військової служби й непридатний, а поняття "обмежено придатний" — виключити.
"Я вважаю, що наразі апелювання до групи інвалідності – не є актуальним тому, що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає чи придатна людина до військової служби, чи ні", – наголосив він.
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Він наголосив, що військове керівництво хоче, щоб українську армію "поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати".
"Ми з повагою ставимось до людей, які перебувають у цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати. Але це буде вирішувати військово-лікарська комісія, яка на сьогодні має таке повноваження", — сказав Залужний.
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- Міністерство оборони пропонує запровадити низку покарань для громадян, які ухиляються від військового обліку та служби.
- Також у новому законопроєкті про мобілізацію будуть встановлені вимоги до повісток, нові повноваження поліції, а також обмеження прав громадян, які ухиляються від військового обліку.