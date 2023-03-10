Пригожин заявил, что "взял" восток Бахмута. ВСУ: Бахвальство, накрываем их огневым валом

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый назвал бахвальством заявление главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина о "взятии" восточной части Бахмута. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ситуация в городе абсолютно контролируемая, а если Вооруженные Силы Украины совершают тактические отступления, то это делается для сохранения жизней бойцов.

Он отметил, что заявления Пригожина — это бахвальство, так как даже если россияне заходят в какой-то небольшой микрорайон, то ВСУ накрывают их огневым валом.

"Условное достижение. Не имея прорыва нашей обороны, россияне говорят, что взяли бугорок или хутор на три жителя, надо смотреть на глобальные вещи", — заявил Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что удержание Бахмута важно не только с военной точки зрения, но и с психологической, чтобы подрывать боевой дух противника, который видит, что "вторая армия мира" не может захватить районный центр и несет огромные потери в "мясных атаках".

6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была в бывшей Югославии.

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Дмитро Гриниченко

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