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Пригожин заявил, что "взял" восток Бахмута. ВСУ: Бахвальство, накрываем их огневым валом

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 13:44
Пригожин заявил, что
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый назвал бахвальством заявление главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина о "взятии" восточной части Бахмута. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, ситуация в городе абсолютно контролируемая, а если Вооруженные Силы Украины совершают тактические отступления, то это делается для сохранения жизней бойцов. 

Он отметил, что заявления Пригожина — это бахвальство, так как даже если россияне заходят в какой-то небольшой микрорайон, то ВСУ накрывают их огневым валом. 

"Условное достижение. Не имея прорыва нашей обороны, россияне говорят, что взяли бугорок или хутор на три жителя, надо смотреть на глобальные вещи", — заявил Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что удержание Бахмута важно не только с военной точки зрения, но и с психологической, чтобы подрывать боевой дух противника, который видит, что "вторая армия мира" не может захватить районный центр и несет огромные потери в "мясных атаках". 

Читайте также: Силы обороны не дали россиянам окружить Бахмут, но ситуация тяжелая и динамичная – Сырский

Дмитро Гриниченко
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