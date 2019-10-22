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"Приговор" журналисту Асееву: реакция МИД и посольства США

"Приговор" журналисту Асееву: реакция МИД и посольства США - Фото
Владимир Асеев (скриншот из видеозаписи)
22.10.2019, 19:14

Террористы "приговорили" украинского журналиста и блогера к 15 годам тюрьмы

Появилась реакция украинского Министерства иностранных дел и посольства США в Киеве на сегодняшний "приговор" донецких боевиков для пленного журналиста, блогера Станислава Асеева. 

В МИД по этому поводу выразили протест России, констатировав, что "оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию". Дипломаты напомнили, что незаконное лишение свободы - это уголовное преступление. И пообещали привлечь к ответственности причастных к делу Асеева. От России в МИД требуют освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых украинцев, а от международного сообщества - осудить "приговор" и усилить давление на РФ.

Схожая реакция и у посольства США в Украине. Американские дипломаты выразили глубокую обеспокоенность "осуждением" журналиста и призвали РФ, а также террористов освободить Асеева и других пленников.

  • 27-летний Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. ОБСЕ призвала немедленно освободить его. Только в сентябре оккупанты подтвердили, что он внесен в список на обмен. Асеев пробовал начинать голодовку.
  • 17 августа 2018 года в эфире программы "Сладков+" на российском пропагандистском канале Россия 24 оккупанты показали "признания" Асеева в том, что он якобы работал на разведку Минобороны. Коллеги, другие представители СМИ и правозащитники считают, что это признание было получено под давлением или пытками.
  • Сегодня боевики террористической организации ДНР "приговорили" Асеева к лишению свободы на срок 15 лет.

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