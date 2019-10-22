"Приговор" журналисту Асееву: реакция МИД и посольства США

Появилась реакция украинского Министерства иностранных дел и посольства США в Киеве на сегодняшний "приговор" донецких боевиков для пленного журналиста, блогера Станислава Асеева.
В МИД по этому поводу выразили протест России, констатировав, что "оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию". Дипломаты напомнили, что незаконное лишение свободы - это уголовное преступление. И пообещали привлечь к ответственности причастных к делу Асеева. От России в МИД требуют освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых украинцев, а от международного сообщества - осудить "приговор" и усилить давление на РФ.
Схожая реакция и у посольства США в Украине. Американские дипломаты выразили глубокую обеспокоенность "осуждением" журналиста и призвали РФ, а также террористов освободить Асеева и других пленников.
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