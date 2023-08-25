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Принял за своего, а потом бежал. Американец в ВСУ показал зачистку россиян с тыла – видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 15:34
Принял за своего, а потом бежал. Американец в ВСУ показал зачистку россиян с тыла – видео - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Ветеран Афганистана и Ирака Райан О'Лири, сражающийся против российских захватчиков в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады, показал фрагмент из наступательных действий Сил обороны в районе Донецка. Пока основные силы наступали, его подразделение зашло россиянам в тыл.

На видео, опубликованном американским добровольцем в Twitter (X), его подразделение заходит в тыл российских оккупантов. Как объясняет О'Лири, это произошло в то время, как основные силы вели наступление.

На опубликованных кадрах О'Лири ведет огонь по одному из оккупантов, который бежит на него, пытаясь обойти пули. С другой стороны к американскому военному и его побратимам приблизился другой русский солдат, думая, что бежит к "своим".

Однако, поняв, что О'Лири – враг, оккупант сильно пугается, пытаясь скрыться.

"Мы зашли за российскую позицию, убили всех, кто там был, а потом дождались, пока дружеские подразделения продавят линию фронта. Вражеские солдаты побежали к нам, думая, что мы россияне", – описал он происходящее в ролике.

  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

Читайте также: ВСУ продолжают наступление на Мелитополь. Есть успех на двух направлениях – карта боев

Милана Головань
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войнаДонбасснаступлениеДонецк
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