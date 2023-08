Принял за своего, а потом бежал. Американец в ВСУ показал зачистку россиян с тыла – видео

Ветеран Афганистана и Ирака Райан О'Лири, сражающийся против российских захватчиков в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады, показал фрагмент из наступательных действий Сил обороны в районе Донецка. Пока основные силы наступали, его подразделение зашло россиянам в тыл.

На видео, опубликованном американским добровольцем в Twitter (X), его подразделение заходит в тыл российских оккупантов. Как объясняет О'Лири, это произошло в то время, как основные силы вели наступление.

На опубликованных кадрах О'Лири ведет огонь по одному из оккупантов, который бежит на него, пытаясь обойти пули. С другой стороны к американскому военному и его побратимам приблизился другой русский солдат, думая, что бежит к "своим".

Однако, поняв, что О'Лири – враг, оккупант сильно пугается, пытаясь скрыться.

"Мы зашли за российскую позицию, убили всех, кто там был, а потом дождались, пока дружеские подразделения продавят линию фронта. Вражеские солдаты побежали к нам, думая, что мы россияне", – описал он происходящее в ролике.

We got behind Russian frontline, killed everyone in it, and then waited for friendly units to push the frontline.

Enemy Russian forces then ran towards us, thinking we were Russians.…