ВСУ продолжают наступление на Мелитополь. Есть успех на двух направлениях — карта боев

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Мелитополя, есть успех на двух участках фронта. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, наступательная операция в Запорожской области продолжается.

Украинские воины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Очереватое, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на Донбассе Силы обороны продолжают атаковать южнее Бахмута.

22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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