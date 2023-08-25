ВСУ продолжают наступление на Мелитополь. Есть успех на двух направлениях — карта боев
25.08.2023, 09:17
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Мелитополя, есть успех на двух участках фронта. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, наступательная операция в Запорожской области продолжается.
Украинские воины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Очереватое, закрепляются на достигнутых рубежах.
Также на Донбассе Силы обороны продолжают атаковать южнее Бахмута.
22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
Читайте также: Белый дом: Украина методично и систематически продолжает освобождать территории
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии