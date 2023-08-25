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ВСУ продолжают наступление на Мелитополь. Есть успех на двух направлениях — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 09:17
ВСУ продолжают наступление на Мелитополь. Есть успех на двух направлениях — карта боев - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Мелитополя, есть успех на двух участках фронта. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, наступательная операция в Запорожской области продолжается. 

Украинские воины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Очереватое, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на Донбассе Силы обороны продолжают атаковать южнее Бахмута. 

22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем". 

Читайте также: Белый дом: Украина методично и систематически продолжает освобождать территории

Дмитрий Гриниченко
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