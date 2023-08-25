ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь. Є успіх на двох напрямках — карта боїв

Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку до Мелітополя, є успіх на двох ділянках фронту. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, наступальна операція у Запорізькій області триває.

Українські воїни мали успіх на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Очеревате, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також на Донбасі Сили оборони продовжують атакувати на південь від Бахмута.

22 серпня воїни 47 ОМБр із боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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