ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь. Є успіх на двох напрямках — карта боїв
25.08.2023, 09:17
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку до Мелітополя, є успіх на двох ділянках фронту. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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За його словами, наступальна операція у Запорізькій області триває.
Українські воїни мали успіх на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Очеревате, закріплюються на досягнутих рубежах.
Також на Донбасі Сили оборони продовжують атакувати на південь від Бахмута.
22 серпня воїни 47 ОМБр із боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів.
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
- Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".
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