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Прийняв за свого, а потім втікав. Американець в ЗСУ показав зачистку росіян з тилу – відео

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 15:34
Прийняв за свого, а потім втікав. Американець в ЗСУ показав зачистку росіян з тилу – відео - Фото
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Ветеран Афганістану та Іраку Раян О'Лірі, який воює проти російських загарбників у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади, показав фрагмент з наступальних дій Сил оборони в районі Донецька. Поки основні сили наступали, його підрозділ зайшов росіянам в тил.

На відео, яке американський доброволець опублікував у Twitter (X), його підрозділ заходить у тил російських окупантів. Як пояснює О'Лірі, це відбулося в той час, як основні сили вели наступ.

На опублікованих кадрах О'Лірі веде вогонь по одному з окупантів, який біжить на нього, намагаючись оминути кулі. З іншого боку до американського військового та його побратимів наблизився інший російський солдат, думаючи, що біжить до "своїх".

Проте, зрозумівши, що О'Лірі – ворог, окупант сильно лякається, намагаючись втекти.

"Ми зайшли за російську позицію, вбили всіх, хто там був, а потім дочекалися, поки дружні підрозділи продавлять лінію фронту. Ворожі солдати побігли до нас, думаючи, що ми росіяни", — описав він те, що відбувається у ролику.

  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

Читайте також: ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь. Є успіх на двох напрямках — карта боїв

Мілана Головань
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