Прийняв за свого, а потім втікав. Американець в ЗСУ показав зачистку росіян з тилу – відео

Ветеран Афганістану та Іраку Раян О'Лірі, який воює проти російських загарбників у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади, показав фрагмент з наступальних дій Сил оборони в районі Донецька. Поки основні сили наступали, його підрозділ зайшов росіянам в тил.

На відео, яке американський доброволець опублікував у Twitter (X), його підрозділ заходить у тил російських окупантів. Як пояснює О'Лірі, це відбулося в той час, як основні сили вели наступ.

На опублікованих кадрах О'Лірі веде вогонь по одному з окупантів, який біжить на нього, намагаючись оминути кулі. З іншого боку до американського військового та його побратимів наблизився інший російський солдат, думаючи, що біжить до "своїх".

Проте, зрозумівши, що О'Лірі – ворог, окупант сильно лякається, намагаючись втекти.

"Ми зайшли за російську позицію, вбили всіх, хто там був, а потім дочекалися, поки дружні підрозділи продавлять лінію фронту. Ворожі солдати побігли до нас, думаючи, що ми росіяни", — описав він те, що відбувається у ролику.

A day late, but not a dollar short.



Happy Independence Day Ukraine



For those wondering:

We got behind Russian frontline, killed everyone in it, and then waited for friendly units to push the frontline.

Enemy Russian forces then ran towards us, thinking we were Russians.… pic.twitter.com/hGns7hCcJr