Пристайко о помощи Ирана россиянам: Отличный результат Вооруженных Сил Украины

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко на просьбу Sky News прокомментировать сообщение о передаче Ираном большой партии боеприпасов россиянам отметил, что он "не удивлен", ожидает "еще больше такой поддержки" между союзниками по оси зла и призвал Тегеран перестать быть "не на той стороне истории".

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По его словам, тот факт, что Россия вынуждена обращаться за помощью к "коалиции слабых стран" вроде Ирана и Северной Кореи, подчеркивает трудности, с которыми она столкнулась на поле боя, расходуя собственные запасы боеприпасов.

Как отметили в издании, артиллерийского огня такой интенсивности "не было со времен Корейской войны". По данным украинцев, в пиковые дни огненного вала оккупанты выпускали 60 000 – 70 000 снарядов в день (в Пентагоне говорили о 20 000).

"У них, якобы второй по величине армии в мире, заканчиваются ресурсы, что является отличным результатом Вооруженных Сил Украины", – сказал посол.

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Пристайко добавил, что санкции Запада мешают России использовать свою оборонную промышленность для быстрого пополнения запасов, но для закрытия других логистических маршрутов пополнения ресурсов ВС РФ требуется дополнительная работа.

"Нам по-прежнему нужно активно преследовать иранцев и остальные из этих режимов, чтобы остановить поставки в Россию для подпитки войны", – резюмировал дипломат.

12 февраля 2023 года The Guardian писала, что Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности.

14 февраля китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает Иран в противостоянии с США и западными странами.

6 марта FT написала, что Россия якобы отложила закупку ракет в Иране из-за опасений, что США дадут Украине ракеты ATACMS.

Євген Пилипенко

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