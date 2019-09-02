Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пристайко прибыл в Варшаву с первым заграничным визитом - фото

Пристайко прибыл в Варшаву с первым заграничным визитом - фото - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 11:43

Новый министр иностранных дел был утвержден 29 августа 2019 года

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву с первым заграничным визитом. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита президента Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - написал украинский дипломат. 

Читайте также: Зеленский в Варшаве и отношения с Польшей

В рамках своего визита Пристайко встретился со своим коллегой - министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем

Вадим Пристайко был утвержден на должность министра иностранных дел 29 августа 2019 года.

Смотрите также: Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Дудой: фото и видео

Напишите нам
Владимир Зеленский Андрей Дещица Яцек Чапутович вадим пристайко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 