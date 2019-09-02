Пристайко прибыл в Варшаву с первым заграничным визитом - фото

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву с первым заграничным визитом. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита президента Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - написал украинский дипломат.

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В рамках своего визита Пристайко встретился со своим коллегой - министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Вадим Пристайко был утвержден на должность министра иностранных дел 29 августа 2019 года.

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