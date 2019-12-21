Пристайко – Путину: Можем преподать исторический урок

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

"Если Украина должна преподать кому-то исторический урок – то так тому и быть". Так министр иностранных дел Вадим Пристайко ответил на провокации президента государства-агрессора РФ Владимира Путина об "исконно русском Причерноморье", передает Укринформ.

"К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: тот, кто посягает на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории" - всегда приходит к плохому финалу", - подчеркнул глава МИД.

19 декабря Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Причерноморье является "исконно русской территорией" и пообещал "разобраться". Кроме того, он сказал, что украинскую идентичность сформировал магнат и меценат Речи Посполитой XVIII века Станислав Потоцкий.

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