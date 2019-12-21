Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пристайко – Путину: Можем преподать исторический урок

Пристайко – Путину: Можем преподать исторический урок - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.12.2019, 14:42

Глава МИД объяснил: тот, кто засматривается на чужие территории, плохо заканчивает

"Если Украина должна преподать кому-то исторический урок – то так тому и быть". Так министр иностранных дел Вадим Пристайко ответил на провокации президента государства-агрессора РФ Владимира Путина об "исконно русском Причерноморье", передает Укринформ.

"К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком известен, чтобы его игнорировать: тот, кто посягает на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории" - всегда приходит к плохому финалу", - подчеркнул глава МИД.

Читайте также: МИД - Путину: Когда-то и Москва подчинялась Киеву

%MCEPASTEBIN%

Напишите нам
вадим пристайко владимир путин Причерноморье исторический урок
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 