Привить большинство взрослых до конца года. Зеленский одобрил создание нацплана вакцинации

Президент Владимир Зеленский одобрил создание национального плана вакцинации против COVID-19, в соответствии с которым необходимо до конца года привить большинство взрослого населения Украины. Об этом сообщает сайт главы государства.

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Как отмечается, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля о национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года.

Согласно решению СНБО, Кабмин в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом международного опыта.

В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, а также лица, ответственные за реализацию плана.

Как отмечается, конечная цель плана – охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021-го для формирования коллективного иммунитета к коронавируса.

Согласно документу, правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации.

В решении СНБО говорится, что Минздрав должен принять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин и обеспечению доступа населения к вакцинации.

Также МОЗ обязали обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации.

Решение также предусматривает, что МИД должен принять неотложные меры для повышения эффективности сотрудничества с другими странами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

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Наталия Медведева

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