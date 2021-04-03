Коронавирус. Данилов анонсировал указ по вопросу вакцинации населения
03.04.2021, 09:33
Алексей Данилов (скриншот видео Shuster online, YouTube)
В ближайшее время будет издан указ по вопросу вакцинации населения против коронавируса. Об этом заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.
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По его словам, на заседании СНБО рассматривался вопрос вакцинации, поскольку ситуация с COVID-19 в Украине – очень сложная.
"В ближайшее время будет указ, который будет инсталлировать решение СНБО по тому, что касается вакцинации нашего населения", – сказал Данилов.
При этом секретарь СНБО не стал раскрывать деталей анонсированного указа.
- За прошедшие сутки в Украине впервые выявили более 20 000 новых заболевших коронавирусом, больше всего – в Киеве. За чуть более чем месяц с начала вакцинации в Украине привили от COVID-19 286 645 человек. Вакцинация проходит добровольно.
- Сейчас в Украине прививают вакциной Covishield (Oxford-AstraZeneca), прибывшую в страну вакцину от китайской компании Sinovac смогут использовать после прохождения ней лабораторного контроля.
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