Коронавирус. Данилов анонсировал указ по вопросу вакцинации населения

В ближайшее время будет издан указ по вопросу вакцинации населения против коронавируса. Об этом заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, на заседании СНБО рассматривался вопрос вакцинации, поскольку ситуация с COVID-19 в Украине – очень сложная.

"В ближайшее время будет указ, который будет инсталлировать решение СНБО по тому, что касается вакцинации нашего населения", – сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО не стал раскрывать деталей анонсированного указа.

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Марк Сировой

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