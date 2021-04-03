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Коронавирус. Данилов анонсировал указ по вопросу вакцинации населения

03.04.2021, 09:33
Коронавирус. Данилов анонсировал указ по вопросу вакцинации населения - Фото
Алексей Данилов (скриншот видео Shuster online, YouTube)

В ближайшее время будет издан указ по вопросу вакцинации населения против коронавируса. Об этом заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, на заседании СНБО рассматривался вопрос вакцинации, поскольку ситуация с COVID-19 в Украине – очень сложная.

"В ближайшее время будет указ, который будет инсталлировать решение СНБО по тому, что касается вакцинации нашего населения", – сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО  не стал раскрывать деталей анонсированного указа.

Читайте также разбор: Какими вакцинами (и когда) украинцев будут спасать от COVID-19. И сколько это стоит

Марк Сировой
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коронавирус вакцина вакцинация COVID-19 Алексей Данилов снбо
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