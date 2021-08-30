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Привлечение США к деоккупации будет ключевой темой переговоров в Вашингтоне – Корниенко

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 15:39
Привлечение США к деоккупации будет ключевой темой переговоров в Вашингтоне – Корниенко - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Привлечение США к деоккупации Крыма и Донбасса будет ключевой темой переговоров в Вашингтоне, на которые отправилась украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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"Конечно, ключевой темой будет ситуация безопасности, а именно возможности США присоединиться к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма", – сказал он.

По словам Корниенко, Украина не выступает в роли просителя и не требует от США сделать за нее работу. Глава СН считает, что сейчас Украина может предложить Крымскую платформу и "ощутимый прогресс в обеспечении и реформировании армии по стандартам НАТО".

Корниенко также надеется, что на переговорах устранят риск использования Россией газа как энергетического и экономического оружия. "Далеко не все потеряно в вопросе (российско-немецкого газопровода, – ред.) Северного потока-2", – считает политик.

Еще одной темой переговоров Корниенко назвал поддержку реформ в Украине, финансовую помощь, инвестиции и совместные проекты в некоторых секторах. "Бизнес в США прислушивается к рекомендациям государства, поэтому мы хотим изменить отношение к Украине в политических и деловых кругах США", – объясняет он.

Также Корниенко отметил важность разговора тет-а-тет президента Зеленского и президента США Джо Байдена. "Это шанс донести президенту Байдену наше видение ситуации", – считает глава СН.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Донбасс Крым переговоры деоккупация вашингтон джо байден Александр Корниенко
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