Зеленский вместе с делегацией вылетает в США
30.08.2021, 11:15
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский вместе с делегацией украинских топ-чиновников вылетает в США, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. О вылете сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", – написал он.
Федоров также рассказал о своей программе в США. По его словам, будут встречи с топ-компаниями и "питчинг Украины" крупнейшим инвесторам мира.
- Вчера встречу Зеленского и Байдена перенесли в третий раз – на 1 сентября.
- 31 августа и 1 сентября Зеленский будет в Вашингтоне. После этого президент поедет в Калифорнию.
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