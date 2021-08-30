Зеленский вместе с делегацией вылетает в США

Президент Владимир Зеленский вместе с делегацией украинских топ-чиновников вылетает в США, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. О вылете сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", – написал он.

Федоров также рассказал о своей программе в США. По его словам, будут встречи с топ-компаниями и "питчинг Украины" крупнейшим инвесторам мира.

Вчера встречу Зеленского и Байдена перенесли в третий раз – на 1 сентября.

31 августа и 1 сентября Зеленский будет в Вашингтоне. После этого президент поедет в Калифорнию.

Марк Сировой

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