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Зеленский вместе с делегацией вылетает в США

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 11:15
Зеленский вместе с делегацией вылетает в США - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский вместе с делегацией украинских топ-чиновников вылетает в США, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. О вылете сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским", – написал он.

Федоров также рассказал о своей программе в США. По его словам, будут встречи с топ-компаниями и "питчинг Украины" крупнейшим инвесторам мира.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский калифорния вашингтон джо байден Михаил Федоров
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