Проблема с зерном решена. Зеленский – Эрдогану: Рассчитываю на Турцию и в обмене пленными

Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана за усилия, приложенные для сохранения зернового соглашения, о приостановке участия в котором заявляла ранее РФ, а также отметил, что рассчитывает на поддержку Турции в дальнейших обменах пленными. Об этом он написал в Twitter.

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"Поблагодарил президента Турции за активное участие в сохранении зерновой сделки, непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие шаги по возвращению пленных и политзаключенных. В этом также рассчитываю на поддержку Турции", – написал Зеленский.

О телефонном разговоре также сообщает турецкое госагентство Анадолу. Эрдоган в разговоре с Зеленским выразил удовлетворение тем, что "проблема с отгрузкой зерна решена в сотрудничестве заинтересованных сторон".

Вчера Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным о зерновой сделке, а сегодня на вопрос журналистов, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к соглашению, сказал, что сначала расскажет об этом своему американскому коллеге Джо Байдену.

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Оксана Житнюк

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