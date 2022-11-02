Проблема с зерном решена. Зеленский – Эрдогану: Рассчитываю на Турцию и в обмене пленными
Президент Владимир Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана за усилия, приложенные для сохранения зернового соглашения, о приостановке участия в котором заявляла ранее РФ, а также отметил, что рассчитывает на поддержку Турции в дальнейших обменах пленными. Об этом он написал в Twitter.
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"Поблагодарил президента Турции за активное участие в сохранении зерновой сделки, непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие шаги по возвращению пленных и политзаключенных. В этом также рассчитываю на поддержку Турции", – написал Зеленский.
О телефонном разговоре также сообщает турецкое госагентство Анадолу. Эрдоган в разговоре с Зеленским выразил удовлетворение тем, что "проблема с отгрузкой зерна решена в сотрудничестве заинтересованных сторон".
Вчера Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным о зерновой сделке, а сегодня на вопрос журналистов, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к соглашению, сказал, что сначала расскажет об этом своему американскому коллеге Джо Байдену.
- 29 октября РФ заявила, что приостанавливает участие в сделке якобы из-за атаки дронов в Севастополе. Экспорт зерна прекратился.
- 30 октября Турция, ООН и Украина согласовали план транзита для судов, невзирая на угрозы РФ. Анкара заявила, что вывоз продолжится, несмотря на "нерешительность" России.
- 31 октября из портов вышли 12 кораблей с 354 500 тоннами агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. А уже 2 октября РФ заявила, что "решила" вернуться к зерновому соглашению.
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