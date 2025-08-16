"Проблема в империализме России". На переговоры на Аляске отреагировали в Чехии

Если бы Путин серьезно относился к мирным переговорам, то он бы не бомбил Украину целый день, отметил Липавский

Ян Липавский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Проблемой является империализм РФ, а не стремление Украины жить свободно, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Таким образом он отреагировал на американо-российский саммит 15 августа.

"Насчет переговоров на Аляске: приветствую то, что президент Трамп пытается остановить войну, что он постоянно обсуждает этот вопрос с европейскими лидерами и что он проинформирует о результатах сегодняшних переговоров и нас в Европе. Включая президента Зеленского", – написал глава чешской дипломатии.

В то же время, отметил он, диктатор Владимир Путин повторил тот же пропагандистский тезис о "первопричинах конфликта", который распространяет государственное телевидение РФ.

"Проблемой является российский империализм, а не стремление Украины жить свободно", – акцентировал министр.

Он также отметил, что в отсылках к "первопричинам" Путин хочет вернуть архитектуру безопасности к 1997 году: "К моменту, когда Чехия еще не была членом НАТО. В наших интересах предотвратить такие сценарии".

Если бы российский диктатор серьезно относился к переговорам о мире, то он бы не атаковал Украину целый день, подытожил руководитель чешского МИДа.