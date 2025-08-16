"Проблема в імперіалізмі Росії". На переговори на Алясці відреагували у Чехії
Проблемою є імперіалізм РФ, а не прагнення України жити вільно, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. У такий спосіб він відреагував на американо-російський саміт 15 серпня.
"Щодо переговорів на Алясці: вітаю те, що президент Трамп намагається зупинити війну, що він постійно обговорює це питання з європейськими лідерами і що він поінформує про результати сьогоднішніх переговорів і нас в Європі. Включно з президентом Зеленським", – написав глава чеської дипломатії.
Водночас, зауважив він, диктатор Володимир Путін повторив ту ж пропагандистську тезу про "першопричини конфлікту", що поширює державне телебачення РФ.
"Проблемою є російський імперіалізм, а не прагнення України жити вільно", – акцентував міністр.
Він також зазначив, що у відсиланнях до "першопричин" Путін хоче повернути архітектуру безпеки до 1997 року: "До моменту, коли Чехія ще не була членом НАТО. У наших інтересах запобігти таким сценаріям".
Якби російський диктатор серйозно ставився до переговорів про мир, то він би не атакував Україну цілий день, підсумував керівник чеського МЗС.
