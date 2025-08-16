"Проблема в імперіалізмі Росії". На переговори на Алясці відреагували у Чехії

Якби Путін серйозно ставився до мирних перемовин, то він би не бомбив Україну цілий день, зауважив Ліпавський

Ян Ліпавський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Проблемою є імперіалізм РФ, а не прагнення України жити вільно, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. У такий спосіб він відреагував на американо-російський саміт 15 серпня.

"Щодо переговорів на Алясці: вітаю те, що президент Трамп намагається зупинити війну, що він постійно обговорює це питання з європейськими лідерами і що він поінформує про результати сьогоднішніх переговорів і нас в Європі. Включно з президентом Зеленським", – написав глава чеської дипломатії.

Водночас, зауважив він, диктатор Володимир Путін повторив ту ж пропагандистську тезу про "першопричини конфлікту", що поширює державне телебачення РФ.

"Проблемою є російський імперіалізм, а не прагнення України жити вільно", – акцентував міністр.

Він також зазначив, що у відсиланнях до "першопричин" Путін хоче повернути архітектуру безпеки до 1997 року: "До моменту, коли Чехія ще не була членом НАТО. У наших інтересах запобігти таким сценаріям".

Якби російський диктатор серйозно ставився до переговорів про мир, то він би не атакував Україну цілий день, підсумував керівник чеського МЗС.