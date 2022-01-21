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Проект "Акта об ответственности Путина" зарегистрирован в конгрессе США

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 12:59
Проект
Владимир Путин (Фото – EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY)

В конгрессе США 19 января зарегистрирован проект республиканца Джима Бэнкса "О введении санкций в отношении Российской Федерации и прочем" ("To impose sanctions with respect to the Russian Federation, and for other purposes"). The Washington Post опубликовала текст этого законопроекта, который автор в преамбуле предлагает кратко назвать "Актом об ответственности Путина".

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Проект предлагает исследовать возможность обозначения "вооруженных формирований, физически присутствующих в Донбасском регионе Украины" как "контролируемых или пользующихся содействием Российской Федерации", а также установить, отвечают ли "Донецкая Народная Республика" и "Луганская Народная Республика" критериям законодательства США для "иностранных террористических организаций".

Из текста документа следует, что принятие таких определений станет основанием для "признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма", после чего к ней будут применимы санкции, предусмотренные американским законодательством для таких государств.

Кроме того, законопроект перечисляет в качестве лиц, против которых возможно введение персональных санкции, 35 российских чиновников, силовиков, банкиров, олигархов и пропагандистов, в том числе Романа АбрамовичаДмитрия Пескова, Дмитрия Патрушева, Алишера Усманова, Игоря Сечина, Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других.

Проект также требует от президента США не позже чем через 120 дней после принятия закона предоставить комитетам конгресса отчет о личном состоянии и источниках дохода президента РФ Владимира Путина и членов его семьи.

  • В июле 2021 года деятели российской оппозиции призвали США заморозить активы 35 человек, входящих в окружение Путина. 
  • 12 января 2022 года демократы в сенате США представили законопроект о санкциях против российских юридических и физических лиц.
  • 14 января сенатор США Марко Рубио представил законопроект о введении немедленных и жестких санкций против России и лично лидера РФ Владимира Путина на случай, если российские войска вторгнутся в Украину.

 

Сергей Бережной
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