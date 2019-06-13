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13.06.2019, 10:42

Проход кораблей ВМС в Азовское море пока не планируется - Хомчак

Проход кораблей ВМС в Азовское море пока не планируется - Хомчак - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Генштаба)

Начальник Генштаба ВСУ говорит, что все решения "будут приниматься взвешенно", "но конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море"

Украина не будет в ближайшее время проводить корабли ВМС через Керченский пролив. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, "сегодня этот вопрос не стоит", пишет BBC News Україна.

"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать <...> Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - пояснил он.

По его словам, уровень угрозы в Азовском и Черном морях не уменьшился, "потому что РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации".

25 ноября 2018 года оккупанты не пустили группу ВМС в Азовское море, а южнее Керченского пролива протаранили буксир "Яны Капу", обстреляв малые бронекатера "Бердянск" и "Никополь". Корабли и всех моряков, в том числе раненых, захватили. Их судят в Москве.

В декабре на то время секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует новый проход кораблей ВМС через пролив, и чтобы избежать атаки россиян, на них будут представители международных организаций. В феврале 2019-го глава МИД Павел Климкин подтвердил планы, добавив, что ВМС, "вероятно, удастся удивить РФ". Глава Минобороны Степан Полторак также заверил, что проходы будут.

Читайте также: Полторак: Мы будем ходить через Керченский пролив и не откажемся от Азова

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Теги: вмс, черное море, азовское море, керченский пролив, руслан хомчак
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