Прохождение ВВК. Министр здравоохранения: В среднем сократили медосмотры с 10 до 2,5 дней

Чиновник связывает это с выводом медиков из центров комплектования и закреплением медучреждений за ТЦК

Виктор Ляшко (Фото: EPA)

Согласно статистике, прохождение медицинских осмотров на военно-врачебных комиссиях сократилось с 10 до 2,5 дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире 1+1.

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По его словам, выведение медиков из территориальных центров комплектования и закрепление медучреждений за ТЦК позволили сократить время прохождения осмотров военнообязанными.

"Если мы посмотрим по статистике, то это позволило нам сократить прохождение медицинских осмотров сейчас в среднем по стране до 2,5 дней. Раньше это было 10 и более дней", – отметил Ляшко.

Чиновник отметил, что это также позволило отслеживать все случаи, которые происходят в медучреждениях: во время прохождения ВВК в электронной системе здравоохранения открывается соответствующая медицинская запись, которая затем должна быть закрыта.

"Нормативное регулирование этого закрытия [составляет] четыре дня – это по контракту с Национальной службой здоровья. За январь мы имели 83% завершенных случаев, за февраль мы уже имеем таких 92% завершенных случаев", – отметил он.

В то же время, пояснил министр, есть области, которые выбиваются из общей статистики – и Киев является типичным тому примером. О проблемах киевских ВВК Ляшко подробно рассказал здесь.

30 августа 2023 года Зеленский заявил, что в некоторых областях после 24 февраля 2022 года количество случаев снятия с военного учета возросло в десять раз по сравнению с периодом до вторжения.

27 октября в Минздраве объявили, что в работе ВВК вводятся изменения в юридическом, организационном и цифровом направлениях, благодаря чему, как ожидалось, комиссии ускорят свою работу.

4 марта Ляшко подписал приказ о проверках ВВК в Киеве.

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