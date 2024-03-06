Проходження ВЛК. Міністр охорони здоров'я: В середньому скоротили медогляди з 10 до 2,5 днів

Посадовець пов'язує це з виведенням медиків з центрів комплектування та закріпленням медзакладів за ТЦК

Віктор Ляшко (Фото: EPA)

Згідно зі статистикою, проходження медичних оглядів на військово-лікарських комісіях скоротилося з 10 до 2,5 днів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі 1+1.

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За його словами, виведення медиків з територіальних центрів комплектування та закріплення медзакладів за ТЦК дозволили скоротити час проходження оглядів військовозобов'язаними.

"Якщо ми подивимося на статистику, то це нам дозволило скоротити проходження медичних оглядів зараз у середньому по країні до 2,5 днів. Раніше це було 10 і більше днів", – зауважив Ляшко.

Посадовець зазначив, що це також дозволило відстежувати всі випадки, котрі відбуваються у медзакладах: під час проходження ВЛК в електронній системі охорони здоров'я відкривається відповідний медичний запис, котрий потім має бути закритий.

"Нормативне регулювання цього закриття [становить] чотири дні – це за контрактом з Національною службою здоров'я. За січень ми мали 83% завершених випадків, за лютий ми вже маємо таких 92% завершених випадків", – зазначив він.

Водночас, пояснив міністр, є області, які вибиваються із загальної статистики – і Київ є типовим прикладом цього. Про проблеми київських ВЛК Ляшко детально розповів тут.

30 серпня 2023 року Зеленський заявив, що в деяких областях після 24 лютого 2022 року кількість випадків зняття з військового обліку зросла вдесятеро порівняно з періодом до вторгнення.

27 жовтня у МОЗ оголосили, що у роботі ВЛК запроваджуються зміни в юридичному, організаційному та цифровому напрямах, завдяки чому, як очікувалося, комісії прискорять свою роботу.

4 березня Ляшко підписав наказ про перевірки ВЛК у Києві.

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