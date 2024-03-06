Перевірка ВЛК у Києві. Міністр: Лікарів не повиводили з ТЦК, немає електронних черг

Віктор Ляшко (Фото: Укрінформ)

У Києві лікарів військово-лікарських комісій "не повиводили" з територіальних центрів комплектування. Також у ВЛК столиці немає окремих електронних черг, а комісії працюють до 14:00 й після цього не проводять медоглядів. Про ці проблеми повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі 1+1.

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"Що по Києву найбільш критичне – по-перше, не повиводили лікарів з ТЦК. Це приходить людина до ТЦК, там проходить медогляд. Після цього її направляють проходити аналізи або якісь інструментальні дослідження – і це знову ж таки військовозобов'язаний ходить по всіх закладах охорони здоров'я, потім знову повертається", – зазначив посадовець.

За словами Ляшка, такого не повинно бути, і має бути чітко закріплений за ТЦК медичний заклад, у якому повністю закривається весь комплекс досліджень.

Він зауважив, що можна провести певні дослідження в іншому закладі (якщо закріплений заклад не може їх забезпечити), проте їх обсяг не має перевищувати 10%.

"І за нашою статистикою, це зазвичай люди старші 60 років, які потребують якихось додаткових досліджень", – пояснив чиновник.

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Також він повідомив, що у київських ВЛК немає окремої електронної черги, а комісії працюють до 14:00 – закриваються й не проводять медичні огляди.

Ляшко зазначив, що це порушення норм, підписаних МОЗ, і тому сьогодні з цим працюватиме робоча група- наразі відомство зосереджено на розв'язанні організаційних питань щодо ВЛК.

Посадовець анонсував, що після цього розглядатимуться звернення, які надходили на гарячу лінію МОЗ та Національної служби з охорони здоров'я. Він заявив, що у відомств є можливості та компетенція перевірити кожну ВЛК, і за результатами прийматимуться управлінські рішення.

30 серпня 2023 року Зеленський заявив, що в деяких областях після 24 лютого 2022 року кількість випадків зняття з військового обліку зросла вдесятеро порівняно з періодом до вторгнення.

27 жовтня у МОЗ оголосили, що в роботі ВЛК запроваджуються зміни в юридичному, організаційному та цифровому напрямах, завдяки чому, як очікувалося, комісії прискорять свою роботу.

4 березня Ляшко підписав наказ про перевірки ВЛК у Києві.

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