Проверка ВВК в Киеве. Министр: Врачей не выводили из ТЦК, нет электронных очередей

Виктор Ляшко (Фото: Укринформ)

В Киеве врачей военно-врачебных комиссий "не повыводили" из территориальных центров комплектования. Также в ВВК столицы нет отдельных электронных очередей, а комиссии работают до 14.00 и после этого не проводят медосмотров. Об этих проблемах сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире 1+1.

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"Что по Киеву наиболее критическое – во-первых, не вывели врачей из ТЦК. Это приходит человек в ТЦК, там проходит медосмотр. После этого его направляют проходить анализы или какие-то инструментальные исследования – и это опять же военнообязанный ходит по всех учреждениях здравоохранения, затем снова возвращается", – отметил чиновник.

По словам Ляшко, такого не должно быть, и должно быть четко закреплено за ТЦК медицинское заведение, в котором полностью закрывается весь комплекс исследований.

Он отметил, что можно провести определенные исследования в другом заведении (если закрепленное заведение не может их обеспечить), однако их объем не должен превышать 10%.

"И по нашей статистике, это обычно люди старше 60 лет, нуждающиеся в каких-то дополнительных исследованиях", – пояснил чиновник.

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Также он сообщил, что у киевских ВВК нет отдельной электронной очереди, а комиссии работают до 14:00 – закрываются и не проводят медицинские осмотры.

Ляшко отметил, что это нарушение норм, подписанных Минздравом, и потому сегодня с этим будет работать рабочая группа – в настоящее время ведомство сосредоточено на решении организационных вопросов по ВВК.

Чиновник анонсировал, что после этого будут рассмотрены обращения, поступающие на горячую линию Минздрава и Национальной службы здравоохранения. Он заявил, что у ведомств есть возможности и компетенция проверить каждый ВВК, и по результатам будут приниматься управленческие решения.

30 августа 2023 года Зеленский заявил, что в некоторых областях после 24 февраля 2022 года количество случаев снятия с военного учета возросло в десять раз по сравнению с периодом до вторжения.

27 октября в Минздраве объявили, что в работе ВВК вводятся изменения в юридическом, организационном и цифровом направлениях, благодаря чему, как ожидалось, комиссии ускорят свою работу.

4 марта Ляшко подписал приказ о проверках ВВК в Киеве.

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