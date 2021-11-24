"Производство закрыть и отправить на…". В госреестре появилось неожиданное решение суда

Печерский суд Киева вынес постановление по "карантинному делу", решением которого производство было закрыто и "отправлено нах*р". Такой текст постановления был размещен на сайте Единого госреестра судебных решений.

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Речь идет о постановлении судьи Олега Белоцерковца от 26 июля 2021 года по делу о несвоевременном закрытии заведения во время карантина. Судья закрыл производство из-за истечения сроков привлечения лица к административной ответственности. Помимо закрытия производства, в постановлении говорилось о решении "отправить нах*р".

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Сейчас такая версия постановления уже отсутствует в госреестре, однако доступна здесь.

В комментарии LIGA.net пресс-секретарь Печерского суда Виталий Чергавый объяснил этот неожиданный фрагмент постановления "технической опиской". В ближайшее время, по его словам, в госреестре появится соответствующий действительности текст. Он также отметил, что вряд ли в описке был какой-то злой умысел, и маловероятно, что кто-то понесет наказание, но все же не исключил возможности назначения служебной проверки по этому поводу.

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Оксана Житнюк

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