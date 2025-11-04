Прокуратура: Подполковник Минобороны за 7500 евро переправлял мужчин по горам в Румынию

Сотрудник СБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ)

В Закарпатской области правоохранители задержали подполковника Министерства обороны, который, по версии следствия, переправлял военнообязанных мужчин в Европу. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

По данным прокуратуры, правоохранители задержали заместителя начальника одного из военных представительств Минобороны, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины.

По версии следствия, чиновник обещал военнообязанным организовать доезд до государственной границы с последующим переходом через горно-лесистую местность Раховского района в Румынию.

В СБУ уточнили, что чиновник использовал служебное авто с проблесковыми маячками, чтобы избежать проверок на блокпостах и доставить клиентов к тем участкам границы, откуда они могли тропами перейти за границу.

Стоимость переправки за границу – 7500 евро с человека. Во время получения очередной части средств его задержали в Ужгороде.

Чиновнику объявили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 908 000 грн.