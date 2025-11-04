Прокуратура: Підполковник Міноборони за 7500 євро переправляв чоловіків горами до Румунії

Співробітник СБУ (Ілюстративне фото: пресслужба СБУ)

У Закарпатській області правоохоронці затримали підполковника Міністерства оборони, який, за версією слідства, переправляв військовозобов’язаних чоловіків до Європи. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними прокуратури, правоохоронці затримали заступника начальника одного з військових представництв Міноборони, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

За версією слідства, посадовець обіцяв військовозобов’язаним організувати доїзд до державного кордону з подальшим переходом через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії.

В СБУ уточнили, що посадовець використовував службове авто з проблисковими маячками, аби уникнути перевірок на блокпостах і доставити клієнтів до тих ділянок кордону, звідки вони могли стежками перейти за кордон.

Вартість переправлення за кордон – 7500 євро з особи. Під час отримання чергової частини коштів його затримали в Ужгороді.

Посадовцю повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 908 000 грн.