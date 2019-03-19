Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.03.2019, 20:07

Прокуратура просит для бразильца Лусварги 14 лет тюрьмы

Прокуратура просит для бразильца Лусварги 14 лет тюрьмы - Фото
Рафаэль Лусварги

Обвиняемый признал участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицает участие в террористических организациях

Реклама
Реклама

Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в участии в террористических организациях гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сегодня в Павлоградском райсуде Днепропетровской области состоялись судебные прения в производстве по обвинению Лусварги.

Реклама

"Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В прокуратуре говорят, что обвиняемый в ходе дебатов признал участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

Суд продлил для Лусварги срок содержания под стражей до 16 мая 2019 года и назначил на 2 мая дату выступления обвиняемого с последним словом.

В 2017 году Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу из-за ряда нарушений, допущенных при вынесении решения. После этого другой суд изменил ему меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство якобы для обмена на украинских заложников боевиков, который состоялся в декабре 2017 г. Однако Лусварги в обмене не участвовал. С тех пор он проживал в Киеве в одном из монастырей УПЦ МП. Адвокат подозреваемого говорит, что ему просто должны были отдать паспорт и отправить в Бразилию. Однако этого тоже не произошло.

В мае 2018 года активисты праворадикальных организаций схватили Лусварги и привели в СБУ, требуя его арестовать.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, терроризм, Раваэль Лусварги
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 