Прокуратура просит для бразильца Лусварги 14 лет тюрьмы

Рафаэль Лусварги

Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в участии в террористических организациях гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сегодня в Павлоградском райсуде Днепропетровской области состоялись судебные прения в производстве по обвинению Лусварги.

Реклама

"Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В прокуратуре говорят, что обвиняемый в ходе дебатов признал участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

Суд продлил для Лусварги срок содержания под стражей до 16 мая 2019 года и назначил на 2 мая дату выступления обвиняемого с последним словом.

В 2017 году Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу из-за ряда нарушений, допущенных при вынесении решения. После этого другой суд изменил ему меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство якобы для обмена на украинских заложников боевиков, который состоялся в декабре 2017 г. Однако Лусварги в обмене не участвовал. С тех пор он проживал в Киеве в одном из монастырей УПЦ МП. Адвокат подозреваемого говорит, что ему просто должны были отдать паспорт и отправить в Бразилию. Однако этого тоже не произошло.

В мае 2018 года активисты праворадикальных организаций схватили Лусварги и привели в СБУ, требуя его арестовать.