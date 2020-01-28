Прокурор САП будет получать 75000 грн - Холодницкий

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре проводят дополнительный набор прокуроров. Обещают зарплату на уровне 75000 грн. Об этом Радио НВ сказал глава САП Назар Холодницкий.

По его словам, сейчас в прокуратуре открыты 11 вакансий прокуроров.

"Сейчас объявлен конкурс [на должности прокуроров САП]. Чем мы будем привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70000 грн в месяц без премий и надбавок. С ними - плюс-минус 75000 будет. Таким образом есть, для чего работать", - сказал Холодницкий.

При этом глава САП уточнил, что в конкурсе на должности прокуроров САП будет больший проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе генерального прокурора. "Но у нас, соответственно, требования и зарплаты выше, чем там", – добавил Холодницкий.

Он сообщил, что генпрокурор отказал ему в просьбе увеличить штат САП до 70 прокуроров. Сейчас их 35.

Ранее правительство обнародовало информацию о доходах украинских министров, в частности их среднюю зарплату.