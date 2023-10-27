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Пропаганда РФ врет про министра обороны Умерова, пытается сорвать военную помощь – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 19:47
Пропаганда РФ врет про министра обороны Умерова, пытается сорвать военную помощь – ГУР - Фото
Рустем Умеров (Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA)

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что российские спецслужбы разослали пропагандистам очередную "методичку", направленную на подрыв доверия к Украине среди западных партнеров. Одной из целей их информационной атаки стал министр обороны Рустем Умеров.

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Разведка считает, что задачей очередной информационной кампании страны-агрессора остается остановка военной помощи Запада Украине.

По данным ГУР, "основные фейки из кремлевской методички" будут такими:

- коррумпированная Украина якобы продает оружие террористам ХАМАС;
- Украина якобы использует зерновой коридор для незаконной торговли оружием;
- Умеров якобы использует свои связи в арабском мире для незаконной торговли оружием;
- открытие Ливаном рынка для украинской сельскохозпродукции якобы используется для незаконной торговли оружием.

Для поддержки своего вранья российские спецслужбы передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные армией России в Украине.

ГУР МО Украины предостерегает от распространения выдумок российской пропаганды.

  • 9 октября в ГУР сообщили, что спецслужбы РФ передали ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, чтобы обвинить украинских военных в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе". В ГУР предупредили, что российская пропаганда попытается продвигать этот фейк в западных медиа.
  • Сообщение ГУР почти сразу же подтвердил Медведев, заявив, что "оружие, переданное неонацистскому режиму в Украине, активно применяется в Израиле".
  • 10 октября Юсов отметил, что речь идет только о стрелковом оружии в небольшом количестве. Отправка, вероятно, состоялась заранее.

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Сергей Бережной
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