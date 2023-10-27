Пропаганда РФ бреше про міністра оборони Умєрова, намагається зірвати військову допомогу – ГУР
Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російські спецслужби розіслали пропагандистам чергову "методичку", спрямовану на підрив довіри до України серед західних партнерів. Однією з цілей їхньої інформаційної атаки став міністр оборони Рустем Умєров.
Розвідка вважає, що завданням чергової інформаційної кампанії країни-агресора залишається зупинення військової допомоги Заходу Україні.
За даними ГУР, "основні фейки із кремлівської методички" будуть такими:
- корумпована Україна нібито продає зброю терористам ХАМАС;
– Україна нібито використовує зерновий коридор для незаконної торгівлі зброєю;
– Умєров нібито використовує свої зв'язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю;
– відкриття Ліваном ринку для української сільгосппродукції нібито використовується для незаконної торгівлі зброєю.
Для підтримки своєї брехні російські спецслужби передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені армією Росії в Україні.
ГУР МО України застерігає від поширення вигадок російської пропаганди.
- 9 жовтня у ГУР повідомили, що спецслужби РФ передали ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, щоб звинуватити українських військових у "продажі західної зброї для терористів на регулярній основі". У ГУР попередили, що російська пропаганда спробує просувати цей фейк у західних медіа.
- Повідомлення ГУР майже відразу підтвердив Медведєв, заявивши, що "зброя, передана неонацистському режиму в Україні, активно застосовується в Ізраїлі".
- 10 жовтня Юсов зазначив, що йдеться лише про стрілецьку зброю у невеликій кількості. Відправлення, ймовірно, відбулося заздалегідь.
Читайте також: Twitter Маска та Meta Цукерберга відіграли роль у пропаганді РФ. Дослідження Єврокомісії
Коментарі