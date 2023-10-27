Пропаганда РФ бреше про міністра оборони Умєрова, намагається зірвати військову допомогу – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російські спецслужби розіслали пропагандистам чергову "методичку", спрямовану на підрив довіри до України серед західних партнерів. Однією з цілей їхньої інформаційної атаки став міністр оборони Рустем Умєров.

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Розвідка вважає, що завданням чергової інформаційної кампанії країни-агресора залишається зупинення військової допомоги Заходу Україні.

За даними ГУР, "основні фейки із кремлівської методички" будуть такими:

- корумпована Україна нібито продає зброю терористам ХАМАС;

– Україна нібито використовує зерновий коридор для незаконної торгівлі зброєю;

– Умєров нібито використовує свої зв'язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю;

– відкриття Ліваном ринку для української сільгосппродукції нібито використовується для незаконної торгівлі зброєю.

Для підтримки своєї брехні російські спецслужби передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені армією Росії в Україні.

ГУР МО України застерігає від поширення вигадок російської пропаганди.

9 жовтня у ГУР повідомили, що спецслужби РФ передали ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, щоб звинуватити українських військових у "продажі західної зброї для терористів на регулярній основі". У ГУР попередили, що російська пропаганда спробує просувати цей фейк у західних медіа.

Повідомлення ГУР майже відразу підтвердив Медведєв, заявивши, що "зброя, передана неонацистському режиму в Україні, активно застосовується в Ізраїлі".

10 жовтня Юсов зазначив, що йдеться лише про стрілецьку зброю у невеликій кількості. Відправлення, ймовірно, відбулося заздалегідь.

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