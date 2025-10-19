Пророссийская румынская евродепутатка заявила, что "переломает ноги" Зеленскому

Ультраправая евродепутат от Румынии Диана Шошоаке 19 октября посетила Россию, где выступила с "угрозами" к Зеленскому

Диана Йованович-Шошоаке (Фото: пропагандистские медиа)

Ультраправый депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке во время визита в Москву заявила, что "переломает ноги" президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в румынском парламенте. Об этом она написала в Facebook.

Во время своего выступления румынский депутат вспомнила визит Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, назвав те события "напряженными" и заявив, что именно она "сорвала" его речь в румынском парламенте.

"Если он снова осмелится прийти в мой парламент – я ему ноги переломаю! Пусть не смеет выступать там. Это мой парламент, потому что Конституция Румынии говорит, что мы, депутаты, – представители румынского народа, единственные, кто может отстаивать его суверенитет. Я обязана перед румынами защищать независимость страны и реагировать на врагов нашего народа", – сказала она.

Йованович-Шошоаке также заявила о якобы более "миллионе румын" в Украине, которых, по ее словам, "лишают права говорить на родном языке" и "запрещают исповедовать православие".

Справка Диана Йованович-Шошоаке известна пророссийскими заявлениями и скандальными поступками. В Румынии против нее ведется следствие по 11 статьям, в частности за пропаганду культа военных преступлений и отрицание Холокоста. В 2025-м она написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину, которое назвала "посланием мира". В частности, она писала о возвращении территорий, которые "незаконно" имеет Украина.



СБУ запретила ей въезд в Украину на три года.