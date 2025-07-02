В Румынии ультраправого Джорджеску судят за пропаганду фашизма
Прокуратура Румынии завершила расследование и передала в суд дело бывшего кандидата в президенты, крайне правого политика Келина Джорджеску. Его обвиняют в пропаганде фашизма и овеществлении лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Румынии.
По данным следствия, Джорджеску в период с 2020 по 2025 год публично пропагандировал различными средствами фашистские, легионерские и ксенофобские идеи, концепции и доктрины.
В частности, он обосновывал необходимость появления в Румынии авторитарного лидера, чрезмерно восхвалял историческое прошлое, призывал к мобилизации нации для "создания нового человека под покровом православного христианского мистицизма" и так далее.
Кроме того, Джорджеску культивировал культ диктатора Иона Антонеску и представлял его как национального героя.
По данным прокуратуры, политик копировал жесты и интонации военного преступника Антонеску, а в октябре 2021 года в Бухаресте во время выступления перед толпой протестующих против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, исполнил легионерский салют.
- В ноябре 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был состояться 8 декабря, вышли Джорджеску и проевропейская Ласкони.
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, которые свидетельствуют, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были аннулированы, и назначено повторное голосование.
- 9 марта Центральная избирательная комиссия Румынии запретила Джорджеску участвовать во втором туре президентских выборов.