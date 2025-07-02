Ультраправого Джорджеску в Румунії віддали під суд за пропаганду фашизму
Прокуратура Румунії завершила розслідування та передала до суду справу екскандидата у президенти, ультраправого політика Келіна Джорджеску. Його звинувачують у пропаганді фашизму та прославлянні осіб, винних у геноциді та воєнних злочинах. Про це йдеться у заяві прокуратури Румунії.
За даними слідства, Джорджеску з 2020 до 2025 рік публічно пропагував різними засобами фашистські, легіонерські та ксенофобські ідеї, концепції та доктрини.
Зокрема, обґрунтовував необхідність появи в Румунії авторитарного лідера, надмірно прославляв історичне минуле, закликав до мобілізації нації для "створення нової людини під покровом православного християнського містицизму" тощо.
Окрім того, Джорджеску створював культ диктатора Іона Антонеску та представляв його як національного героя.
За даними прокуратури, політик копіював жести та інтонацію військового злочинця Антонеску, а в жовтні 2021 року у Бухаресті під час промови перед натовпом протестувальників проти обмежень, запроваджених у контексті пандемії коронавірусу, виконав легіонерський салют.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску та проєвропейська Ласконі.
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах.