Проросійська румунська євродепутатка заявила, що "переламає ноги" Зеленському
Ультраправа депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке під час візиту до Москви заявила, що "переламає ноги" президенту України Володимиру Зеленському, якщо той спробує виступити у румунському парламенті. Про це вона написала у Facebook.
Під час свого виступу румунська депутатка згадала візит Зеленського до Бухареста у жовтні 2023 року, назвавши ті події "напруженими" й заявивши, що саме вона "зірвала" його промову в румунському парламенті.
"Якщо він знову наважиться прийти до мого парламенту – я йому ноги переламаю! Нехай не сміє виступати там. Це мій парламент, тому що Конституція Румунії говорить, що ми, депутати, – представники румунського народу, єдині, хто може відстоювати його суверенітет. Я зобов’язана перед румунами захищати незалежність країни і реагувати на ворогів нашого народу", – сказала вона.
Йованович-Шошоаке також заявила про нібито понад "мільйон румунів" в Україні, яких, за її словами, "позбавляють права говорити рідною мовою" і "забороняють сповідувати православ’я".
Діана Йованович-Шошоаке відома проросійськими заявами та скандальними вчинками. У Румунії проти неї ведеться слідство за 11 статтями, зокрема за пропаганду культу воєнних злочинів і заперечення Голокосту.
У 2025-му вона написала листа російському диктатору Володимиру Путіну, яке назвала "посланням миру". Зокрема, вона писала про повернення територій, які "незаконно" має Україна.
СБУ заборонила їй в'їзд в Україну на три роки.
- У травні прокуратура Румунії висунула ультраправому Джорджеску нове обвинувачення, а в липні його судили за пропаганду фашизму.
