Проросійська румунська євродепутатка заявила, що "переламає ноги" Зеленському

Ультраправа євродепутатка від Румунії Діана Шошоаке 19 жовтня відвідала Росію, де виступила з "погрозами" до Зеленського

Діана Йованович-Шошоаке (Фото: пропагандистські медіа)

Ультраправа депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке під час візиту до Москви заявила, що "переламає ноги" президенту України Володимиру Зеленському, якщо той спробує виступити у румунському парламенті. Про це вона написала у Facebook.

Під час свого виступу румунська депутатка згадала візит Зеленського до Бухареста у жовтні 2023 року, назвавши ті події "напруженими" й заявивши, що саме вона "зірвала" його промову в румунському парламенті.

"Якщо він знову наважиться прийти до мого парламенту – я йому ноги переламаю! Нехай не сміє виступати там. Це мій парламент, тому що Конституція Румунії говорить, що ми, депутати, – представники румунського народу, єдині, хто може відстоювати його суверенітет. Я зобов’язана перед румунами захищати незалежність країни і реагувати на ворогів нашого народу", – сказала вона.

Йованович-Шошоаке також заявила про нібито понад "мільйон румунів" в Україні, яких, за її словами, "позбавляють права говорити рідною мовою" і "забороняють сповідувати православ’я".

Довідка Діана Йованович-Шошоаке відома проросійськими заявами та скандальними вчинками. У Румунії проти неї ведеться слідство за 11 статтями, зокрема за пропаганду культу воєнних злочинів і заперечення Голокосту. У 2025-му вона написала листа російському диктатору Володимиру Путіну, яке назвала "посланням миру". Зокрема, вона писала про повернення територій, які "незаконно" має Україна.



СБУ заборонила їй в'їзд в Україну на три роки.