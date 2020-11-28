Прошла встреча глав фракций Рады: говорили о жестком карантине, КСУ, ФОП, бюджете – детали
Сегодня прошла расширенная встреча глав парламентских фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Офиса президента Андреем Ермаком. На ней обсуждались вопросы, связанные с жестким карантином, поддержкой бизнеса в условиях локдауна, конституционным кризисом, кассовыми аппаратами для физлиц-предпринимателей (ФОП) и бюджетом.
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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил на брифинге, что большую часть времени обсуждали вопрос принятия в сжатые сроки законопроекта о поддержке бизнеса во время карантина. "Надо чтобы этот законопроект был подписан и вступил в силу уже 9 декабря", – сказал он.
Соглава фракции Евросолидарность Ирина Геращенко заявила на брифинге, что ее политсила готова пойти на компромиссы по этому законопроекту. Однако она раскритиковала проект бюджета на 2021 год и проект Офиса президента об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОП, который, по ее мнению, не решает проблем предпринимателей.
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Нардеп фракции Голос Ярослав Железняк написал в Telegram, что бюджет не будет принят на следующей неделе – и 7 декабря состоится внеочередная сессия. По ФОП он не видит потенциала и говорит, что "договорились договариваться".
По словам Железняка, на встрече также обсуждали вопрос жесткого карантина, "даже графики видели", но все будет зависеть от цифр заболеваемости. "Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучат в Кабмине. Но выглядит так, что тут без вариантов", – отметил он.
В то же время соглава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко сказал, что четкого ответа, будет ли локдаун, Кабмин не дал, поскольку будет принимать решение в середине декабря, передает Интерфакс-Украина. У Геращенко также сложилось впечатление, что у правительства "пока нет видения локдауна на ближайшее время".
Железняк написал, что нет ясности и по законам, направленным на решение конституционного кризиса: компромисс будут искать до конца воскресенья, когда будет голосование – непонятно. Не рассмотрят на следующей неделе и законопроект о Национальном актикоррупционном бюро, так как должны пройти сроки на его изучение, отметил нардеп.
Пока не было комментариев по итогам встречи главы фракции Батькивщина Юлии Тимошенко.
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