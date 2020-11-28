У Зеленского определили три основных шага для выхода из конституционного кризиса
27 ноября президент Владимир Зеленский провел совещание с Нацсоветом по вопросам антикоррупционной политики, во время которого были названы три основных шага для выхода из конституционного кризиса и возобновления работы органов по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
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Президент призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать законодательные инициативы для восстановления стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры.
"Первое – это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе – восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье – усиление гарантий деятельности директора НАБУ – здесь ждем от Министерства юстиции доработки, и одобрения антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать", – сказал Зеленский.
Он отметил, что это станет начало для выхода из возникшего конституционного кризиса. Сейчас разрабатывается план и порядок реализации судебной реформы в целом.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
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