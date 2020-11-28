У Зеленского определили три основных шага для выхода из конституционного кризиса

27 ноября президент Владимир Зеленский провел совещание с Нацсоветом по вопросам антикоррупционной политики, во время которого были названы три основных шага для выхода из конституционного кризиса и возобновления работы органов по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

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Президент призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать законодательные инициативы для восстановления стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры.

"Первое – это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе – восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье – усиление гарантий деятельности директора НАБУ – здесь ждем от Министерства юстиции доработки, и одобрения антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это станет начало для выхода из возникшего конституционного кризиса. Сейчас разрабатывается план и порядок реализации судебной реформы в целом.

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Наталия Медведева

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