Прощание с Олексой Шалайским состоится в Киеве 8 октября

Олекса Шалайский (Фото: Facebook-страница Шалайского)

Прощание с журналистом-расследователем и основателем издания "Наші гроші" Олексой Шалайским состоится 8 октября в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Об этом сообщает Институт массовой информации.

Прощание продлится с 12:00 до 13:00. Соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов попросил желающих попрощаться прибыть заранее – ориентировочно в 11:30, чтобы не было задержек и иметь время для входа.

Похоронят журналиста в селе Морозовка в Киевской области.