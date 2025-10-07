Прощание с Олексой Шалайским состоится в Киеве 8 октября
Прощание с журналистом-расследователем и основателем издания "Наші гроші" Олексой Шалайским состоится 8 октября в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Об этом сообщает Институт массовой информации.
Прощание продлится с 12:00 до 13:00. Соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов попросил желающих попрощаться прибыть заранее – ориентировочно в 11:30, чтобы не было задержек и иметь время для входа.
Похоронят журналиста в селе Морозовка в Киевской области.
- Олекса Шалайский умер 4 октября от болезни сердца. Он был одним из ведущих украинских журналистов-расследователей, раскрыл большое количество коррупционных схем.
- Одним из самых известных расследований Шалайского и Николова был материал о "вышках Бойко".
